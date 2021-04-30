В Калужской области 56 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 061, сообщает в пятницу, 30 апреля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 63 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 32 255 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 311 жителей нашего региона.

На лечении остаются 1495 человек.

По всей России за сутки выявлен 8731 случай коронавируса. За весь период - 4 805 288. Выписаны за сутки – 8406, за весь период – 4 427 946. За последние сутки умерли 397 человек, за все время – 110 128.