Дочь Юрия Гагарина посетила новый музей космонавтики в Калуге

В четверг, 29 апреля, открытую недавно вторую очередь музея космонавтики в Калуге посетила дочь Юрия Гагарина Елена. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Гагаринская улыбка… Сегодня в новом комплексе музея космонавтики много почетных гостей. Один из них - особенный. Это дочь первого космонавта Земли Елена Гагарина, - написал глава региона. - У Елены Юрьевны та же улыбка. Уверен, она станет добрым знаком и хорошим напутствием для нашего обновленного музея.