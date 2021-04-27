В двух районах Калужской области назначены новые прокуроры. Соответствующее решение принял Генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщили во вторник, 27 апреля, в пресс-службе прокуратуры региона.

Старший советник юстиции Александр ЕГОРОВ назначен прокурором Медынского района.

Александру Егорову 39 лет. Он родился в городе Мичуринске Тамбовской области.

В 2003 году окончил юридический факультет Хабаровской государственной академии экономики и права.

С 2003 года работал в должностях следователя, старшего следователя прокуратуры, заместителя прокурора, руководителя следственного отдела, старшего следователя, старшего помощника прокурора, заместителя Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора, прокурора Кировского района в Хабаровске. До 26 апреля он был прокурором Боровского района.

Должность прокурора Боровского района занял старший советник юстиции Хамид КОСТОЕВ.

Хамиду Костоеву 35 лет. Он родился в деревне Дашино Мосальского района.

В 2007 году окончил Саратовскую государственную академию права.

С 2007 года работал в должностях помощника Людиновского городского прокурора, помощника прокурора Мосальского района, заместителя прокурора Мосальского района, Калужского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области. С августа 2016 года по настоящее время состоял в должности прокурора Мещовского района.