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В двух районах Калужской области назначены новые прокуроры

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 27.04.2021 17:29 0 770
В двух районах Калужской области назначены новые прокуроры

В двух районах Калужской области назначены новые прокуроры. Соответствующее решение принял Генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщили во вторник, 27 апреля, в пресс-службе прокуратуры региона.

Старший советник юстиции Александр ЕГОРОВ назначен прокурором Медынского района.

Александру Егорову 39 лет. Он родился в городе Мичуринске Тамбовской области.

В 2003 году окончил юридический факультет Хабаровской государственной академии экономики и права.

С 2003 года работал в должностях следователя, старшего следователя прокуратуры, заместителя прокурора, руководителя следственного отдела, старшего следователя, старшего помощника прокурора, заместителя Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора, прокурора Кировского района в Хабаровске. До 26 апреля он был прокурором Боровского района.

Должность прокурора Боровского района занял старший советник юстиции Хамид КОСТОЕВ.

Хамиду Костоеву 35 лет. Он родился в деревне Дашино Мосальского района.

В 2007 году окончил Саратовскую государственную академию права.

С 2007 года работал в должностях помощника Людиновского городского прокурора, помощника прокурора Мосальского района, заместителя прокурора Мосальского района, Калужского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области. С августа 2016 года по настоящее время состоял в должности прокурора Мещовского района.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 27.04.2021 17:29 0 770
Тэги: общество прокуратура
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