В Калуге за пять дней родились 86 младенцев

В Калуге за пять дней, с 20 по 24 апреля, родились 86 младенцев. Среди них 52 мальчика и 34 девочки, сообщает городское управление ЗАГС.

Вес самого маленького ребенка составил 1770 граммов, самого большого - 4826 граммов. Самой молодой маме исполнилось 17 лет, самой старшей - 41 год. Самому молодому папе - 22 года, самому старшему - 53 года.

Среди редких имен, которыми родители назвали своих малышей, в ЗАГСе отметили следующие: Регина, Леон, Алисия, Адриана, Марьяна, Луна, Сусанна и Добрыня.

За эти же пять дней период времени заключили брак 56 пар молодоженов. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, самой старшей - 63 года. Самому молодому жениху - 20 лет, самому старшему - 68 лет.