Еще один житель Калужской области скончался от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 790, сообщает в воскресенье, 25 апреля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 73 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 31 930 калужан.

Один человек скончался. В списке умерших 308 жителей нашего региона.

По всей России за сутки были выявлены 8780 случаев коронавируса. За весь период - 4 762 569. Выписаны за сутки – 7540, за весь период – 4 388 008. За последние сутки умерли 332 человека, за все время – 108 232.