В Калуге мобильный пункт вакцинации от коронавируса заработал на улице Кирова

В пятницу, 23 апреля, на улице Кирова в Калуге рядом с кинотеатром «Центральный» заработал мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения Калужской области.

С 23 по 25 апреля прививку от ковида там может сделать любой желающий. Медики будут дежурить с 10:00 до 15:00.

- Вакцинация проводится бесплатно, - пояснили в Минздраве. - При себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии). Вакцинация проводится всем желающим, после осмотра врача и не имеющим противопоказаний.

25 апреля мобильный пункт вакцинации также будет работать на территории рынка на Грабцевском шоссе.