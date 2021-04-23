В Калуге мобильный пункт вакцинации от коронавируса заработал на улице Кирова
В пятницу, 23 апреля, на улице Кирова в Калуге рядом с кинотеатром «Центральный» заработал мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения Калужской области.
С 23 по 25 апреля прививку от ковида там может сделать любой желающий. Медики будут дежурить с 10:00 до 15:00.
- Вакцинация проводится бесплатно, - пояснили в Минздраве. - При себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии). Вакцинация проводится всем желающим, после осмотра врача и не имеющим противопоказаний.
25 апреля мобильный пункт вакцинации также будет работать на территории рынка на Грабцевском шоссе.
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