В Калуге на несанкционированной акции в поддержку Навального задержаны четыре человека

Вечером в среду, 21 апреля, в сквере Ленина в Калуге состоялась несанкционированная акция в поддержку политика Алексея Навального, отбывающего сейчас наказание в исправительной колонии. Несмотря на предупреждения полиции, в сквере собралось около 100 человек, сообщают очевидцы.

По данным правозащитников из проекта «ОВД-инфо» на 22:19, в Калуге задержаны четыре человека. По неофициальным данным, их доставили в отдел полиции №1 на улице Тульской.

В УМВД по Калужской области пока не комментируют ситуацию.

Также правозащитники сообщают, что по всей стране зафиксировано уже более 1000 задержаний участников акций.