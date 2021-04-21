В Калуге на несанкционированной акции в поддержку Навального задержаны четыре человека
Вечером в среду, 21 апреля, в сквере Ленина в Калуге состоялась несанкционированная акция в поддержку политика Алексея Навального, отбывающего сейчас наказание в исправительной колонии. Несмотря на предупреждения полиции, в сквере собралось около 100 человек, сообщают очевидцы.
По данным правозащитников из проекта «ОВД-инфо» на 22:19, в Калуге задержаны четыре человека. По неофициальным данным, их доставили в отдел полиции №1 на улице Тульской.
В УМВД по Калужской области пока не комментируют ситуацию.
Также правозащитники сообщают, что по всей стране зафиксировано уже более 1000 задержаний участников акций.
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