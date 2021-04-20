Полиция Калужской области предупредила об опасности несанкционированных акций 21 апреля

Фото с акции в поддержку Навального в Калуге в январе 2021 года.

УМВД по Калужской области опубликовало официальное предупреждение о незаконности акций, которые наметили в Калуге на 21 апреля сторонники политика Алексея Навального.

- Напоминаем, что в Калужской области продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, - говорится в предупреждении полиции. - Постановлением Правительства Калужской области от 22 марта 2021 года № 159 режим повышенной готовности и масочный режим в связи с эпидемией коронавируса продлен до 30 апреля 2021 года. Кроме того, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

УМВД призывает калужан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения мест их проведения, в обозначенное организаторами время.

- В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией, - отмечают в полиции. - Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних. Правоохранительные органы предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионе. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Напомним, любое участие в несанкционированных публичных мероприятиях (митингах, пикетах, шествиях) является административным правонарушением, предусмотренным ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ и предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административного ареста сроком до 15 суток. Ответственность наступает с 16 лет.