Владислав Шапша рассказал о судьбе жилья для инвалида войны Юрия Титаренко

КП40 рассказывал о ситуации, в которую попал 90-летний житель Калуги Юрий Степанович Титаренко. Дочь инвалида Великой Отечественной войны уже несколько лет пытается найти правду в различных областных и городских инстанциях. 21 апреля в ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Владислав Шапша прокомментировал эту ситуацию.

- 25 февраля 2020 года Юрию Степановичу в соответствии с решением областного суда было выдано удостоверение инвалида Великой Отечественной войны первой группы. Этот статус дает серьезные права на льготы. Возник вопрос о предоставлении жилья. Есть судебное решение 2021 года. Иск частично удовлетворен. Мы ждем его в печатном виде. В Калуге Юрия Степановича обязательно поставят на жилищный учет в качестве нуждающегося. И вопрос сразу начнет решаться, - сказал губернатор. - Я попрошу уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова помочь ветерану. Чтобы больше не было никаких препятствий.