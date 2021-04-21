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В Калужской области появится 8 новых школ до 2024 года

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 21.04.2021 20:51 0 399
В Калужской области появится 8 новых школ до 2024 года

Прямой эфир в социальных сетях губернатора Владислава Шапши продлился более часа. Один из вопросов, который задали главе региона, касался сроков строительства школы в микрорайоне Байконур.

- На данный момент начато строительство школы в микрорайоне Кубяка. В Калуге, пожалуй, в единственном городе всего региона, так много детей еще учатся во вторую смену. Сегодня мы ведем речь о необходимости строительства 8 школ в регионе до 2024 года. Чтобы проблему второй смены полностью решить, - сказал Владислав Шапша. - Что касается Калуги, то планируется построить школы на Байконуре, Тайфуне, Сиреневом бульваре. Во Мстихино учебное заведение будет рассчитано на 600 учеников. Остальные школы смогут принять более 1000 детей. Мы ведем переговоры с ВЭБ.РФ - государственной корпорации развития. Калужская область находится в первой очереди для начала работы с этой организацией. Все наши предложения будут сформулированы и переданы до начала мая. Первые решения примут летом. И мы начнем заключать соглашения с подрядчиками. Строительство школ начнется уже в 2022 году.    

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 21.04.2021 20:51 0 399
Тэги: область шапша губернатор калуга школа
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