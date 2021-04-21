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Родители калужских школьников получат новую выплату в 10 000 рублей в августе 2021 года

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.04.2021 12:51 7 5731
Родители калужских школьников получат новую выплату в 10 000 рублей в августе 2021 года

Как мы уже рассказывали, в среду, 21 апреля, президент России Владимир ПУТИН обращается с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. В своем выступлении глава государства объявил о новых выплатах различным группам населения.

Так, семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка. Эту меру распространят и на будущих первоклассников, которые пойдут в школу в сентябре 2021 года.

- Выплату проведем к середине августа, чтобы у родителей было время, чтобы собрать ребенка в школу, - пояснил Путин.

Новую выплату в 5650 рублей получат семьи с низким уровнем дохода с детьми от 8 до 16 лет.

Больничные по уходу за ребенком до 7 лет будут оплачиваться в полном объеме вне зависимости от стажа.

Беременным женщинам в трудной жизненной ситуации будет выплачиваться в среднем по 6350 рублей в месяц.

Также стало известно, что доплату в 5 тысяч рублей в месяц будут получать кураторы учебных групп техникумов и колледжей.

UPD. В Калужской области новую выплату в 10 000 рублей получат родители 124 тысяч школьников.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.04.2021 12:51 7 5731
Тэги: общество
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