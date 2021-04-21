Владислав Шапша присутствует на послании президента Федеральном Собранию

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в среду, 21 апреля, находится в Москве, где будет присутствовать на послании президента Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию.

- Я сегодня в Москве. В выставочном зале «Манеж», где в ближайшее время состоится послание Президента РФ Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию. Очень важное событие в политической жизни страны. Ждем, какие задачи поставит Президент, - отметил губернатор.

Сегодня же вечером калужане смогут задать вопросы Шапше в рамках прямого эфира:

- Вечером, как и обещал, проведу очередной прямой эфир в социальных сетях, продолжу отвечать на ваши вопросы. Во время последнего эфира их поступило около 5000. Прямая линия начнется в 19:00 в «Инстаграм» и «ВКонтакте».

Трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.