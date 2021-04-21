Главная Новости Общество
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Лжетеррористы

Владислав Шапша присутствует на послании президента Федеральном Собранию

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.04.2021 11:53 1 406

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в среду, 21 апреля, находится в Москве, где будет присутствовать на послании президента Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию.

- Я сегодня в Москве. В выставочном зале «Манеж», где в ближайшее время состоится послание Президента РФ Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию. Очень важное событие в политической жизни страны. Ждем, какие задачи поставит Президент, - отметил губернатор.

Сегодня же вечером калужане смогут задать вопросы Шапше в рамках прямого эфира:

- Вечером, как и обещал, проведу очередной прямой эфир в социальных сетях, продолжу отвечать на ваши вопросы. Во время последнего эфира их поступило около 5000.  Прямая линия начнется в 19:00 в «Инстаграм» и «ВКонтакте».

Трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.04.2021 11:53 1 406
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Работодатели Калужской области поделятся лучшими HR-кейсами 2020 года
Число пользователей сервисов платформы «Ростелеком Ключ» в Калужской области достигло восьми тысяч
Калужане чаще стали смотреть сериалы
Регистрация на ежегодный Зелёный Марафон Сбера открыта
«Ростелеком» развернул Wi-Fi-сеть в обновленном музее космонавтики в Калуге
Калужское отделение ПАО Сбербанк и Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области подписали соглашение о сотрудничестве
Новости
ОПРОС
С чем связан перенос открытия второй очереди музея космонавтики, на ваш взгляд? 
Всего проголосовало: 1350
Новости Обнинска
Новости партнеров
Музыка и ТикТок – новая эра популяризации творчества
Страховка для путешествий за границу онлайн
Работа и доступные вакансии в Канаде

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru