В Калужской области новую выплату в 10 000 рублей получат родители 124 тысяч школьников

Как мы уже рассказывали, президент России Владимир ПУТИН в среду, 21 апреля, объявил о новой выплате семьям школьников. На каждого ребенка в августе 2021 года будет выплачено 10 000 рублей. Эту меру распространят и на будущих первоклассников, которые пойдут в школу в сентябре 2021 года. Правительство Калужской области уточнило, сколько денег в итоге выделят калужанам.

- Около 110 тысяч школьников и еще 14 тысяч будущих первоклашек из Калужской области получат денежные выплаты в конце лета, - пояснили в правительстве.