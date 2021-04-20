Владислав Шапша объявил о запуске в Калужской области проекта «Время лучших. Муниципалитеты»
Видеообращение губернатора Калужской области.
Губернатор Калужской области Владислав ШАПША во вторник, 20 апреля, объявил о запуске проекта «Время лучших. Муниципалитеты».
- Друзья! Мы начинаем новый проект по формированию резерва управленческих кадров в 26 муниципальных образованиях Калужской области «Время лучших. Муниципалитеты», - отметил глава региона. - Он направлен на поиск активных и инициативных управленцев, которые хотят изменить жизнь в регионе к лучшему. Участие в проекте – это возможность реализовать свой потенциал, свои идеи, повысить управленческие компетенции, найти единомышленников.
Чтобы принять участие в проекте достаточно иметь среднее профессиональное или высшее образование, быть в возрасте до 55 лет и иметь гражданство РФ.
- Но самое важное – это желание принести реальную пользу региону и его жителям! – подчеркнул Шапша.
Регистрация участников начнется 1 мая. Все подробности на сайте https://вр40.рф.
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