В Калужской области за сутки 58 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 348, сообщает в субботу, 17 апреля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 82 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 31 300 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 300 жителей нашего региона.

По всей России за сутки выявлены 9321 случай коронавируса. За весь период - 4 693 469. Выписаны за сутки – 8832, за весь период – 4 319 389. За последние сутки умерли 398 человек, за все время – 105 193.