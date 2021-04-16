В Калуге вторая очередь музея космонавтики откроется для посетителей 17 апреля

Утром в субботу, 17 апреля, в Калуге откроется вторая очередь музея космонавтики. Об этом вечером в пятницу сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- 17 апреля 2021 года новый комплекс музея космонавтики в Калуге открывает двери для посетителей! – написал он в соцсетях. - Музей начнет работу в 10:00.

Напомним, изначально торжественное открытие комплекса было запланировано на 12 апреля, однако потом его неожиданно отменили.

Состоится ли какое-то торжественное открытие и в какой день, губернатор не уточнил.

Также Шапша опубликовал клип на песню «Трава у дома», который недавно в интерьерах музея космонавтики записал Калужский оркестр современной музыки Jazzatov Giga Band: