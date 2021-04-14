Над Калугой вновь заметили военные самолеты

Утром в среду, 14 апреля, над Калугой вновь летали военные самолеты. Наши читатели заметили их в центре города как раз в тот момент, когда в школах проводилась эвакуация.

Самолеты над Калугой 14 апреля 2021 года.

Что за истребители летают в нашем регионе, в министерстве обороны не уточняют, но ранее сообщалось, что в апреле летчики традиционно проводят тренировки перед Парадом Победы в Москве. Он состоится 9 мая.

Как мы уже рассказывали, один из предыдущих пролетов самолетов над Калугой удалось заснять с помощью квадрокоптера.