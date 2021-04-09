Калужанин заснял пролет истребителей над городом с квадрокоптера
Пролет самолетов - с отметки 4:20.
Житель Калуги заснял пролет военных самолетов над городом с помощью квадрокоптера. Звено истребителей пролетело вдоль Оки. Видео опубликовано на Youtube-канале «Жизнь со вкусом счастья».
Как рассказал сам мужчина, он пришел к Гагаринскому мосту, чтобы поснимать разлив Оки и граффити на опорах. В это время над городом как раз пролетало звено истребителей.
В конце апреля и начале мая военные традиционно проводят тренировочные полеты над Калугой перед московским Парадом Победы, который проводится 9 мая.
Истребители над улицей Смоленской и Яченским водохранилищем.
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