В среду, 14 апреля, в Калуге работникам завода «Калугатрансмаш» начали вручать уведомления об увольнении. Фото такого документа предоставил в редакцию KP40 один из сотрудников предприятия.

Уведомление об увольнении на «Калугатрансмаше».

В документе указано, что в связи с процедурой банкротства проводятся сокращения. Само увольнение произойдет через три месяца – с 14 июля 2021 года.

Завод «Калугатрансмаш» признан банкротом 5 апреля 2021 года. Соответствующее решение принято Арбитражным судом Калужской области.

- Признать открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения», г. Калуга, банкротом, открыть в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 05.10.2021, - говорится в решении суда.

Как мы уже рассказывали, на «Калугатрансмаш» более трех месяцев не выплачивают зарплату.

На планерке у губернатора Владислава Шапши заявляли, что часть денег людям отдадут до 10 апреля. По словам губернатора, задолженность по зарплате сложилась с декабря 2020 года и составляет более 25,8 миллиона рублей.

Однако к 10 апреля денег люди не увидели. По новым данным, часть зарплаты выплатят до 15 апреля. Об этом на странице губернатора в соцсетях рассказывали представители министерства экономического развития Калужской области.

- В условиях отсутствия у предприятия оборотных средств накопленная задолженность по заработной плате, к сожалению, не может быть выплачена одномоментно, - поясняли в министерстве. - Погашение задолженности по заработной плате за декабрь 2020 года в полном объеме планируется осуществить до 15.04.2021.