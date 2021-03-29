Работникам «Калугатрансмаша» до 10 апреля выплатят часть из 25-миллионного долга за зарплату

Как мы уже рассказывали, в Калуге работникам завода «Калугатрансмаш» три месяца не платят зарплату. На прошлой неделе на проблему обратил внимание губернатор Владислав Шапша. А в понедельник эту тему поднимали на планерке в областном правительстве.

- На прошлой неделе давал поручение разобраться в ситуации с задолженностью по заработной плате на Калужском заводе транспортного машиностроения, - отметил Шапша. - Ко мне обращались сотрудники предприятия с просьбой помочь. Сегодня на заседании регионального правительства выслушал доклады заместителя губернатора Владимира Попова и министра труда и социальной защиты Павла Коновалова.

По словам губернатора, задолженность по зарплате сложилась с декабря 2020 года и составляет более 25,8 миллиона рублей. Как объясняет руководство предприятия, ситуация связана с дефицитом оборотных средств. До 10 апреля предприятие планирует частично погасить задолженность.

Шапша подчеркнул, что работники должны получить все заработанные деньги.

- Попросил прокуратуру Калужской области подключиться к решению проблемы, - рассказал губернатор. - С руководством и собственником будем продолжать переговоры о перспективах предприятия. Но вопросы выплаты зарплаты – это не вопрос обсуждения, а вопрос обязательств. Люди должны получить заработанные деньги. Будем помогать сотрудникам предприятия, которые не смогут продолжать работу на нем, с трудоустройством. Уже сегодня на заводе будет развернут Консультационный пункт кадрового центра. Специалисты подобрали около 130 вакансий для работников завода. Также возможны другие варианты: временных работ, переподготовки, повышения квалификации.