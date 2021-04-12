Калужская и Рязанская области разработают совместные маршруты к 165-летию со дня рождения Циолковского

В понедельник, 12 апреля, в Калуге Владислав ШАПША провел рабочую встречу с губернатором Рязанской области, бывшим городской головой калуги Николаем ЛЮБИМОВЫМ.

- Рад поздравить с окончанием работ на второй очереди Музея космонавтики, - заявил на встрече Любимов. - Скоро предстоит его открытие. Это грандиозная стройка - единственная в России. Обязательно будем из Рязанской области направлять сюда туристические группы, прежде всего, детей. Думаю, и взрослые с удовольствием приедут.

По словам рязанского губернатора, в следующем году к 165- летию со дня рождения К.Э. Циолковского планируется совместно разработать туристические маршруты, уже есть договоренности между профильными министерствами.

Владислав Шапша в свою очередь поздравил коллегу с Днем космонавтики и 60-летием полета человека в космос:

- Это праздник больше, чем одного региона. Это праздник для России и для всего мира. Это неординарное событие. Очень важно, что основоположник этого полета, человек, который предвидел, предвосхитил, что трудно было представить в своих даже очень смелых мыслях, жил и творил в Калужской области.