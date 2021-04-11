В Калужской области за сутки выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19

В Калужской области за последние сутки подтвердили 57 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 32 987, сообщает в воскресенье, 11 апреля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровел от ковида 71 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 30 855 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 295 жителей нашего региона.

По всей России за сутки выявлены 8702 случая коронавируса. За весь период - 4 641 390. Выписаны за сутки – 7230, за весь период – 4 265 509. За последние сутки умерли 337 человека, за все время – 102 986.