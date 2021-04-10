Жители Калуги выстроились во фразу Гагарина «Поехали» на Театральной площади

Вечером в пятницу, 9 апреля, молодежь Калуги провела флешмоб на Театральной площади. Около 100 человек с портретами российских космонавтов выстроились во фразу «Поехали». Об этом сообщило в субботу правительство Калужской области.

Видео с Театральной площади.

Крылатую фразу Гагарина зафиксировали с помощью квадрокоптера.

Напомним, 12 апреля 2021 года будет праздноваться 60-летие первого полета человека в космос. В Калуге в этот день откроется вторая очередь музея космонавтики.

Тем временем

Кто из VIP-гостей приедет на День космонавтики в Калугу. Подробности.