Жители Калуги выстроились во фразу Гагарина «Поехали» на Театральной площади
Вечером в пятницу, 9 апреля, молодежь Калуги провела флешмоб на Театральной площади. Около 100 человек с портретами российских космонавтов выстроились во фразу «Поехали». Об этом сообщило в субботу правительство Калужской области.
Видео с Театральной площади.
Крылатую фразу Гагарина зафиксировали с помощью квадрокоптера.
Напомним, 12 апреля 2021 года будет праздноваться 60-летие первого полета человека в космос. В Калуге в этот день откроется вторая очередь музея космонавтики.
Тем временем
Кто из VIP-гостей приедет на День космонавтики в Калугу. Подробности.
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