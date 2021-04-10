В Калуге 10 апреля пройдет чемпионат среди авиамоделистов

В субботу, 10 апреля, в Калуге пройдут соревнования среди авиамоделистов, посвященные Дню космонавтики. Об этом сообщает правительство Калужской области.



- Открытый чемпионат и первенство региона по кордовым пилотажным моделям в классе F-2В стартуют в 10 часов в сквере Волкова, - пояснили в правительстве. - Воздушные бои пройдут в 3 тура среди юношей и спортсменов старше 18 лет. В числе участников старые друзья и соперники калужских авиамоделистов из Подмосковья и Сочи.