В Калуге центру воспитания имени Попова передан школьный автобус

В пятницу, 9 апреля, в Калуге Центру содействия семейному воспитанию имени В.Т. Попова, раньше он назывался Азаровский детский дом, передан школьный автобус. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Передали детскому дому школьный автобус, - отметил он. - Теперь у ребят будет больше возможности с комфортом и самое главное с соблюдением всех норм безопасности ездить в школу, на секции и кружки, экскурсии.

В нынешнем году центру исполнится 70 лет.

- Основные торжества еще впереди. Но уже сегодня дети и педагоги начинают получать подарки, - сообщил Шапша. - В этом году детскому дому также выделяем средства для капитального ремонта коттеджей, в которых проживают воспитанники, пожарной сигнализации. Свою помощь оказывают также некоммерческие организации, предприятия региона.



Губернатор считает, что важно, чтобы у детей, которые остались без родительской опеки, было все необходимое для полноценной жизни и развития.

- Но самое главное – и это принципиальная позиция региона – стараемся, чтобы они воспитывались в условиях, максимально приближенных к семейным, - подчеркнул глава региона.