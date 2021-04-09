В Калуге «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля

В субботу, 10 апреля, в Калуге в очередной раз пройдет «Тотальный диктант». Все желающие смогут в здании КГУ имени Циолковского на улице Степана Разина, 22/48 либо в онлайн-формате написать текст под диктовку. В Калуге дикторами, или как их еще называют организаторы – «тотальными диктаторами», станут певец Павел Селезнев, ведущий Дмитрий Петрухин, журналист Максим Васюнов и режиссер Никита Становов. Об этом сообщила директор Института филологии и массмедиа КГУ Елизавета АСМОЛОВА.

В нынешнем году автором текста для «Тотального диктанта» стал известный писатель, автор серии «Метро» Дмитрий Глуховский. Тема произведения пока держится в секрете.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте «Тотального диктанта». Там же можно будет участвовать в написании текста онлайн.

«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира. «Тотальный диктант» - это своеобразный флеш-моб, говорят организаторы. Незнакомые друг с другом люди узнают об акции в Интернете, собираются в одно время в одном месте, совместно делают нечто странное и расходятся. Первый диктант прошёл в Новосибирском государственном университете в 2004 году. В 2010 году акция начала широко распространяться по России. В Калуге первый диктант написали в 2015 году.