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В Калужской области военные технологии собираются применять для сохранения продуктов

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 07.04.2021 19:35 0 482
В Калужской области военные технологии собираются применять для сохранения продуктов

В среду, 7 апреля, в Боровском районе на производственной площадке ООО «Теклеор» состоялось рабочее совещание с участием заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олега Бочкарева и губернатора области Владислава Шапши.

Обсуждалась возможность применения современных технологий антибактериальной обработки сельскохозяйственного сырья. В частности, речь шла об использовании предприятием «Теклеор» с этой целью ускоренных электронов. Их воздействие позволяет уменьшить количество возбудителей бактериальных инфекций и микроорганизмов, а также исключить применение химических пестицидов и консервантов, и способствует увеличению срока годности продукции в 2–3,5 раза, сообщает пресс-служба правительства.

Обработка сырья и компонентов производится в его заводской таре: коробках, гофро-коробах, крафт-мешках и других видах упаковки с сохранением требуемого температурного режима. Установленные на предприятии ускорители могут работать на разных энергиях и обеспечивают антимикробный эффект.

- Эти технологии пришли из оборонно-промышленного комплекса, и они нашли свое мирное гражданское применение. Это хороший пример диверсификации, – подчеркнул заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России.

Использование инновационного производства, по словам Олега Бочкарева, позволяет не только повысить продовольственную безопасность страны, но и дает возможность поставлять продукцию надлежащего качества в любую точку мира.

Владислав Шапша отметил, что подобные технологии признаны безопасными и эффективными. Они используются для обработки более 100 видов продуктов, в том числе свежих и сухих овощей и фруктов, зерна и круп, чая, кофе, специй и пряностей.

- Когда говорится о нашей продукции, то отмечаются какие-то ограничения по обработке мяса, санитарным правилам. Я думаю, что важно изучить опыт предприятия и, если необходимо, эти правила подкорректировать, потому что другого выхода у нас нет: либо консерванты, соль и разные непростые химические соединения добавлять в пищу, либо вот таким отработанным эффективным способом, который не несет никакого вреда здоровью, пользоваться, – резюмировал губернатор.

На совещании также была продемонстрирована эффективность технологии на реальной продукции птицепереработки.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 07.04.2021 19:35 0 482
Тэги: область
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