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В Калуге 300 работников завода «Калугатрансмаш» попадут под массовое сокращение

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.04.2021 17:47 7 1585
В Калуге 300 работников завода «Калугатрансмаш» попадут под массовое сокращение

В Калуге руководство завода «Калугатрансмаш» планирует сократить около 300 сотрудников. Во вторник, 6 апреля, об этом сообщает областное издание КГВ со ссылкой на председателя Калужской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Нину СУВОРОВУ. Сообщается, что она предоставила письмо генерального директора предприятия Геннадия Утешева на имя председателя профсоюза ОАО «Калугатрансмаш» Елены Димошенковой, датированное 2 апреля.

В письме руководитель завода рассказал о принятии решения провести массовое сокращение сотрудников. Генеральный директор объяснил это тяжелым финансово-экономическим положением ОАО «Калугатрансмаш» и отсутствием контрактной базы, необходимой для функционирования предприятия.

Как мы уже рассказывали, на «Калугатрансмаш» более трех месяцев не выплачивают зарплату.

На планерке у губернатора Владислава Шапши заявляли, что часть денег людям отдадут до 10 апреля.

По словам губернатора, задолженность по зарплате сложилась с декабря 2020 года и составляет более 25,8 миллиона рублей.

- С руководством и собственником будем продолжать переговоры о перспективах предприятия. Но вопросы выплаты зарплаты – это не вопрос обсуждения, а вопрос обязательств. Люди должны получить заработанные деньги. Будем помогать сотрудникам предприятия, которые не смогут продолжать работу на нем, с трудоустройством, - комментировал ранее Шапша.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.04.2021 17:47 7 1585
Тэги: общество
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