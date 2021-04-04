В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 286, сообщили KP40 в воскресенье, 4 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом, Общее количество заболевших выросло до 32 581.

Выздоровели еще 63 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 30 418 калужан.

На лечении остаются 1877 человек.

По всей России за сутки выявлены 8817 случаев коронавируса. За весь период - 4 580 894. Выписаны за сутки – 9618, за весь период – 4 204 081. За последние сутки умерли 357 человек, за все время – 100 374.

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