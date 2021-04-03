В России умерло более 100 тысяч человек от коронавируса. В Калужской области за сутки заразился 61 человек

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 61 случай заражения коронавирусом, сообщили KP40 в субботу, 3 апреля, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 32 524.

Выздоровели еще 65 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 355 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 284 человека.

По всей России за сутки выявлены 9 021 случай коронавируса. За весь период - 4 572 077. Выписаны за сутки – 9 618, всего – 4 195 869. За последние сутки умерли 384 человека, за все время – 100 017.