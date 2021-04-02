В Калужской области еще один человек умер от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили одну новую смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 284, сообщили KP40 в пятницу, 2 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено еще 58 случаев заражения коронавирусом, Общее количество заболевших выросло до 32 463.

Выздоровели еще 69 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 290 калужан.

На лечении остаются 1889 человек.

По всей России за сутки выявлены 8792 случая коронавируса. За весь период - 4 563 056. Выписаны за сутки – 9832, за весь период – 4 186 251. За последние сутки умерли 400 человек, за все время – 99 633.

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