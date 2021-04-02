Новость об ответе Илона Маска на приглашение в Калугу оказалась фейком

В правительстве Калужской области заявили, что пока не получали официального ответа американского бизнесмена.

В четверг, 1 апреля, некоторые калужские СМИ сообщили о том, что Илон Маск принял приглашение приехать в Калугу. Ранее, напомним, его звал в наш город на открытие второй очереди музея космонавтики губернатор Владислав Шапша.

В своих сообщениях наши коллеги ссылались на правительство Калужской области, однако в пятницу, 2 апреля, в том же правительстве нам заявили, что никому не подтверждали приезд американца. Более того – официальный ответ от Маска пока не поступал.

Однако фейковые новости все еще можно найти в выдаче Яндекс.Новостей.

Открытие второй очереди музея космонавтики в Калуге состоится уже через 10 дней – 12 апреля.