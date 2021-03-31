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В Калужской области социальные пенсии вырастут на 3,4% с 1 апреля
В Калужской области с 1 апреля повысятся пенсии у некоторых категорий жителей, сообщает в среду региональное управление Пенсионного фонда. Размер индексации составит 3,4%
Изменения коснутся социальных пенсий, пенсий военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей.
- В Калужской области повышение коснется почти 29 тысяч пенсионеров, включая более 19 тысяч получателей социальных пенсий, - подчеркивают в Пенсионном фонде.
Кроме того, повысятся размеры иных социальных выплат, которые зависят от размера социальных пенсий.
Напомним, социальные пенсии получают те калужане, у которых недостаточный трудовой стаж для страховой пенсии. Мужчинам их назначают с 70 лет, женщинам – с 65.
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