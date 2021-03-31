В Калужской области социальные пенсии вырастут на 3,4% с 1 апреля

В Калужской области с 1 апреля повысятся пенсии у некоторых категорий жителей, сообщает в среду региональное управление Пенсионного фонда. Размер индексации составит 3,4%

Изменения коснутся социальных пенсий, пенсий военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей.

- В Калужской области повышение коснется почти 29 тысяч пенсионеров, включая более 19 тысяч получателей социальных пенсий, - подчеркивают в Пенсионном фонде.

Кроме того, повысятся размеры иных социальных выплат, которые зависят от размера социальных пенсий.

Напомним, социальные пенсии получают те калужане, у которых недостаточный трудовой стаж для страховой пенсии. Мужчинам их назначают с 70 лет, женщинам – с 65.