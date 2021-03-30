€ 80.12 0.42
Сайт KP40.ru возглавил рейтинг самых популярных СМИ Калужской области
Наш сайт возглавил рейтинг калужских информационных ресурсов по итогам последних 12 месяцев – с марта 2020 по февраль 2021 года. Результаты исследования на днях опубликовала команда каталога prnews.io. При составлении рейтинга использовались данные сервиса веб-аналитики SimilarWeb и каталог СМИ самого сервиса по размещению пресс-релизов за 12 месяцев.
За год читатели заходили в разделы нашего сайта более 16 миллионов раз. Это более чем в два раза больше, чем у ближайших конкурентов.
Публикуем данные десяти самых популярных сайтов Калужской области:
- KP40.ru – 16 млн. визитов за год;
- kaluganews.ru – 6,16 млн.;
- kaluga-poisk.ru – 5,245 млн.;
- pressa40.ru – 3,058 млн.;
- gtrk-kaluga.ru – 1,208 млн.;
- znamkaluga.ru – 639,3 тыс.;
- kalugahouse.ru – 462,1 тыс.;
- obninsknovosti.ru – 347,532 тыс.;
- nedelya40.ru – 293,3 тыс.;
- kaluga.aif.ru – 285,1 тыс.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!