Сайт KP40.ru возглавил рейтинг самых популярных СМИ Калужской области

Наш сайт возглавил рейтинг калужских информационных ресурсов по итогам последних 12 месяцев – с марта 2020 по февраль 2021 года. Результаты исследования на днях опубликовала команда каталога prnews.io. При составлении рейтинга использовались данные сервиса веб-аналитики SimilarWeb и каталог СМИ самого сервиса по размещению пресс-релизов за 12 месяцев.

За год читатели заходили в разделы нашего сайта более 16 миллионов раз. Это более чем в два раза больше, чем у ближайших конкурентов.

Публикуем данные десяти самых популярных сайтов Калужской области: