Видео Калуги 1954 года раскрасили с помощью нейросетей

Калужский киноархив выложил на Youtube небольшой фильм о благоустройстве Калуги в 1954 году. Кадры раскрасили с помощью нейросети DeOldify, разрешение увеличено до формата 4К.

Документальный фильм снят известным оператором Яковом Гринбергом.

Справа - Гостиные ряды.

Строительство драматического театра в Калуге.

Новое здание театра строилось с 1952 по 1957 год.

Стройка хлебозавода.

Строительство новых домов.

Укладка асфальта.

Площадь Ленина, которая сейчас называется Старый Торг. Еще без здания областной администрации.

Перекресток улиц Кирова и Ленина.

Перекресток улиц Ленина и Дзержинской.

Улица Театральная.

Улица Кутузова.

Центральный парк культуры и отдыха.

Пионеры перед Гостиными рядами.

Улица Ленина.

Вид на Гостиные ряды с собора.