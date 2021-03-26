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Видео Калуги 1954 года раскрасили с помощью нейросетей
Калужский киноархив выложил на Youtube небольшой фильм о благоустройстве Калуги в 1954 году. Кадры раскрасили с помощью нейросети DeOldify, разрешение увеличено до формата 4К.
Документальный фильм снят известным оператором Яковом Гринбергом.
Справа - Гостиные ряды.
Строительство драматического театра в Калуге.
Новое здание театра строилось с 1952 по 1957 год.
Стройка хлебозавода.
Строительство новых домов.
Укладка асфальта.
Площадь Ленина, которая сейчас называется Старый Торг. Еще без здания областной администрации.
Перекресток улиц Кирова и Ленина.
Перекресток улиц Ленина и Дзержинской.
Улица Театральная.
Улица Кутузова.
Центральный парк культуры и отдыха.
Пионеры перед Гостиными рядами.
Улица Ленина.
Вид на Гостиные ряды с собора.
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