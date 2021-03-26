Скончался директор «Калужской Нивы» Владимир Кавин

В Калужской области скончался исполнительный директор ООО «Калужская Нива» Владимир КАВИН. В пятницу, 26 марта, об этом сообщил глава администрации Ферзиковского района Алексей ВОЛКОВ.

- От себя лично и от всей администрации Ферзиковского района выражаю глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины исполнительного директора ООО «Калужская Нива» Кавина Владимира Владимировича, - говорится в публикации Волкова в соцсетях.

Причина Смерти Владимира Кавина пока не называется.

Владимир Кавин был широко известен в сельскохозяйственных кругах региона. Министерство сельского хозяйства Калужской области признавало его лучшим руководителем организации агропромышленного комплекса.