В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 16,9%

В Калужской области за неделю, с 15 по 21 марта, выявлено 7133 случая ОРВИ. Это на 16,9% больше, чем за предыдущий семидневный период, сообщает 23 марта региональное управление Роспотребнадзора.

- Нестабильная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ на текущей неделе наблюдалась в четырех муниципальных районах - Жиздринском, Куйбышевском, Малоярославецком и Мещовском, - подчеркнули санитарные врачи. – Там превышение средних многолетних показателей заболеваемости ОРВИ составило свыше 40%.

В Калуге заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 14% - до 4365 случаев. Превышение средних многолетних показателей заболеваемости на 5,5% отмечено только в возрастной группе 15 лет и старше.

С ОРВИ в больницы за неделю госпитализировали 28 калужан.

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