В Калуге за неделю родились 78 детей

За неделю, с 16 по 22 марта, в Калуги родились 78 детей. Среди них 43 мальчика и 35 девочек, сообщает городское управление ЗАГС.

Среди новорожденных, как и неделю назад, была одна двойня.

Самый маленький новорожденный весил 1880 граммов, самый крупный – 5200.

Самым молодым маме и папе исполнилось соответственно 19 и 22 года. Самым возрастным – 43 и 56 лет.

Среди редких имен, которые зарегистрированы в Калуге за неделю, в ЗАГСе назвали следующие: Амелия, Афина, Агафья, Лука и Тихон.

За неделю в областном центре также зарегистрировано 30 браков. Самым молодым невесте и жениху – 18 и 19 лет соответственно. Самым возрастным – 60 и 68.