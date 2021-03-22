Олеся Попова победила в финале конкурса красоты «Миссис Калуга-2021»

В прошедшую субботу, 20 марта, в Калуге состоялся финал конкурса «Миссис Калуга-2021».

Победительницей стала 45-летняя Олеся Попова – хореограф и фитнес-инструктор. Как сообщают организаторы, женщина воспитывает дочь, увлекается вязанием и автогонками, любит животных.

Олеся Попова.

В прошлом году во время самоизоляции Олеся Попова надевала подушки на голое тело.

Всего на победу в конкурсе претендовали 15 калужанок.

Напомним, участвовать в «Миссис Калуга» могли замужние женщины в возрасте от 25 до 46 лет, которые воспитывают детей.

В марте 2020 года, за день до карантина, титул «Миссис Калуга» выиграла многодетная мать Светлана Шеберова. Наш фоторепортаж здесь.