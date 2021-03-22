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Олеся Попова победила в финале конкурса красоты «Миссис Калуга-2021»
В прошедшую субботу, 20 марта, в Калуге состоялся финал конкурса «Миссис Калуга-2021».
Победительницей стала 45-летняя Олеся Попова – хореограф и фитнес-инструктор. Как сообщают организаторы, женщина воспитывает дочь, увлекается вязанием и автогонками, любит животных.
Олеся Попова.
В прошлом году во время самоизоляции Олеся Попова надевала подушки на голое тело.
Всего на победу в конкурсе претендовали 15 калужанок.
Напомним, участвовать в «Миссис Калуга» могли замужние женщины в возрасте от 25 до 46 лет, которые воспитывают детей.
В марте 2020 года, за день до карантина, титул «Миссис Калуга» выиграла многодетная мать Светлана Шеберова. Наш фоторепортаж здесь.
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