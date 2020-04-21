Надеть подушку на голое тело и победить коронавирус: калужанка присоединилась к мировому флешмобу

Интернет захватил #pillowchallenge и #stayathome (по-­русски: подушкачеллендж и оставайтесь дома). Шведский блогер, заскучав на карантине, выложила в соцсеть свои снимки в платье из розовой подушки и пригласила поддержать её идею, которую тут же подхватили. Теперь звёзды постят фото в умопомрачительных нарядах из подушек и одеял. Снимки при этом — гламурные: девушки позируют на шпильках, в тёмных очках, шляпах, с сумочками, бусами, маленькими собачками. Во флешмобе в России уже приняли участие Ксения Бородина, Елена Валюшкина, Нюша, Ольга Орлова, Дана Борисова, Аделина Сотникова и даже Алексей Ягудин.

Калужанки не остались в стороне. Хореограф, тренер по фитнесу и светская леди Олеся ПОПОВА на днях разместила на своих страничках в соцсетях подушкочеллендж-­фотосессию.

— На самом деле, я и не знала о таком челлендже, — ​рассказала Олеся. — ​Знакомая опубликовала фотку с белой подушкой в Инстаграме. Мне понравилось: она там такая гламурная, стильная. Я ей написала: «Круто, молодец, прикольная идея». Она говорит: «Ты что! Это сейчас модная фишка!» Я поискала в Интернете, а там — ​столько фото, столько креатива! Кто во что горазд. И меня понесло. Придумала костюмы, а образы сами собой сложились. 5 минут делала наряд и 15 минут фотографировалась. Дочка меня снимала, а она это дело не любит: ругается. Поэтому всё быстро-­быстро, бегом.

— Откуда чёрная подушка?

— Обычная подушка. Я просто захотела чёрный образ. У меня дома был кусок материала, ​за три минуты сшила наволочку — вот тебе и чёрная подушка. Маску смастерила: роза осталась от наряда для Хэллоуина, покрасила её краской из пульверизатора. И первая фотосессия прошла в чёрном образе. Подушка всё время спадала, зараза… На следующий день я подумала: «Нет, хочу ещё в красном и белом дофоткаться». Белой подушки тоже не было, только в цветочек. Я мужнину футболку натянула, рукавчики подшила — ​всё получилось. А красная подушка — ​от дивана, но она больно тяжёлая, еле удержала. В домашних условиях приходится чудить. Карантин же! И я ​дома. Так что оставайтесь дома, без глупостей. Когда фотки выложила, некоторые сначала даже не поняли, что это — подушка, а не платье.

Теперь хочу сделать фотосессию в одеялах и вечерних платьях. Не знаю, что получится, но план такой есть.

— Ты активный, позитивный человек. Не тяжело тебе сидеть дома на карантине?

— Вначале у меня из-­за коронавируса просто мир рухнул. Планы полетели. Встречи с друзьями, тусовки — ​это ладно. У нас на май куплена путёвка в Грецию. Теперь в это время никуда не поедем. Надеюсь, тур нам перенесут. Ещё были билеты на классное иммерсивное шоу «Вернувшиеся» в Москве 27 марта. (Я в том году была, очень понравилось). Но 25-го всё закрыли и шоу отменили. В Москве его больше не будет, и билеты не возвращают, предлагая на это же шоу в Питер ехать. Я, конечно, расстроилась. А тут ещё на велике перекаталась и сильно простудилась, неделю пластом лежала. А когда оклемалась, взялась за креатив с подушками.

Сейчас карантин хорошо переношу. Спортом дома тяжело заниматься. Зато потихоньку занялась домом, разгребла всё, даже горжусь собой.

Будьте осторожны в своих желаниях, потому что каждый день — беготня, суета, и я думала: «Как же хочется остановиться, посидеть дома, чтобы никуда не ходить». Всё сбывается, но часто не так, как хочется.

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