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В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 21 марта, подтвердили 74 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 697, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 79 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 452 калужанина.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 281 калужанин.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 417 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 150 (-1),
- Боровский район – 129 (+4),
- Малоярославецкий район – 114 (+5),
- Козельский район – 108 (+2),
- Кировский район – 102 (-2),
- Жуковский район – 93 (+1),
- Дзержинский район – 87 (-2),
- Людиновский район – 85 (-2),
- Думиничский район – 76 (+2),
- Бабынинский район – 65 (-1),
- Сухиничский район – 61 (-3),
- Перемышльский район – 58 (-3),
- Тарусский район – 55 (-4),
- Медынский район – 53 (-2),
- Юхновский район – 42 (-6),
- Ферзиковский район – 40 (-3),
- Жиздринский район – 36 (-1),
- Спас-Деменский район – 34 (-1),
- Мещовский район – 31 (+2),
- Мосальский район - 28 (+1),
- Хвастовичский район – 24 (+1),
- Износковский район – 22 (+1),
- Ульяновский район – 19 (0),
- Куйбышевский район – 18 (+1),
- Барятинский район – 17 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 марта 2021 года.
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