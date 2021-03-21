В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 21 марта, подтвердили 74 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 697, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 79 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 452 калужанина.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 281 калужанин.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 417 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 150 (-1),

Боровский район – 129 (+4),

Малоярославецкий район – 114 (+5),

Козельский район – 108 (+2),

Кировский район – 102 (-2),

Жуковский район – 93 (+1),

Дзержинский район – 87 (-2),

Людиновский район – 85 (-2),

Думиничский район – 76 (+2),

Бабынинский район – 65 (-1),

Сухиничский район – 61 (-3),

Перемышльский район – 58 (-3),

Тарусский район – 55 (-4),

Медынский район – 53 (-2),

Юхновский район – 42 (-6),

Ферзиковский район – 40 (-3),

Жиздринский район – 36 (-1),

Спас-Деменский район – 34 (-1),

Мещовский район – 31 (+2),

Мосальский район - 28 (+1),

Хвастовичский район – 24 (+1),

Износковский район – 22 (+1),

Ульяновский район – 19 (0),

Куйбышевский район – 18 (+1),

Барятинский район – 17 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 марта 2021 года.

