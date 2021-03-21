В Калужской области за сутки 74 человека заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 74 случая заражения коронавирусом, сообщили KP40 в воскресенье, 21 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 31 697.

Выздоровели еще 79 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 452 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.

На лечении остаются 2044 человека.

По всей России за сутки выявлены 9 299 случаев коронавируса. За весь период - 4 456 869. Выписаны – 4 069 395. За последние сутки умер 371 человек, за все время – 95 030.