В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом



В Калужской области в субботу, 20 марта, подтвердили 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 623, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 82 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 29 373 калужанина.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 281 калужанин.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 412 (+2 к предыдущему дню),

Обнинск – 151 (-8),

Боровский район – 125 (-2),

Малоярославецкий район – 109 (-6),

Козельский район – 106 (-4),

Кировский район – 104 (+7),

Жуковский район – 92 (-3),

Дзержинский район – 89 (-1),

Людиновский район – 87 (-2),

Думиничский район – 74 (+1),

Бабынинский район – 66 (+1),

Сухиничский район – 64 (-4),

Перемышльский район – 61 (+2),

Тарусский район – 59 (+2),

Медынский район – 55 (+5),

Юхновский район – 48 (+4),

Ферзиковский район – 43 (+1),

Жиздринский район – 37 (+2),

Спас-Деменский район – 35 (+2),

Мещовский район – 29 (+5),

Мосальский район - 27 (-1),

Хвастовичский район – 23 (-2),

Износковский район – 21 (-1),

Ульяновский район – 19 (0),

Куйбышевский район – 17 (-4),

Барятинский район – 16 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 марта 2021 года.