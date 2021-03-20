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В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 20 марта, подтвердили 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 623, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 82 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 29 373 калужанина.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 281 калужанин.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 412 (+2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 151 (-8),
- Боровский район – 125 (-2),
- Малоярославецкий район – 109 (-6),
- Козельский район – 106 (-4),
- Кировский район – 104 (+7),
- Жуковский район – 92 (-3),
- Дзержинский район – 89 (-1),
- Людиновский район – 87 (-2),
- Думиничский район – 74 (+1),
- Бабынинский район – 66 (+1),
- Сухиничский район – 64 (-4),
- Перемышльский район – 61 (+2),
- Тарусский район – 59 (+2),
- Медынский район – 55 (+5),
- Юхновский район – 48 (+4),
- Ферзиковский район – 43 (+1),
- Жиздринский район – 37 (+2),
- Спас-Деменский район – 35 (+2),
- Мещовский район – 29 (+5),
- Мосальский район - 27 (-1),
- Хвастовичский район – 23 (-2),
- Износковский район – 21 (-1),
- Ульяновский район – 19 (0),
- Куйбышевский район – 17 (-4),
- Барятинский район – 16 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 марта 2021 года.
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