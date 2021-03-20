В Калужской области за сутки 76 человек заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 76 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 в субботу, 20 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 31 623.

Выздоровели еще 82 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 29 373 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.

По всей России за сутки выявлены 9632 случаев коронавируса. За весь период - 4 447 570. Выписаны за сутки – 11279, всего – 4 060 652. За последние сутки умерли 392 человека, за все время – 94 659.