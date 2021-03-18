Калужский минздрав прокомментировал появление британского штамма коронавируса

Уже несколько недель в мире обсуждается появление нового штамма COVID-19. В новостях его назвали британским – по месту выявления. В четверг, 18 марта, комментарий на эту тему опубликовал заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ:

- Несмотря на все предосторожности и ограничения, британский штамм коронавируса распространяется по планете. В нашей стране зафиксировано уже 28 случаев заболевания именно этой разновидностью. Ученые предполагают, что он намного летальней и к тому же быстрей передается от носителя.

Соваков рассказал, как вирус мутирует:

- Этот процесс чем-то напоминает эволюцию, но словно на ускоренной перемотке. Когда вирус копирует себя, он может незначительно поменяться. Соответственно, какие-то изменения рано или поздно приведут к появлению более приспособленного варианта вируса, который лучше адаптируется к окружающей среде.

Но калужан при этом успокаивают - из-за британского штамма не придется вновь вводить карантин и самоизоляцию.

- Нам очень повезло, что вакцина «Спутник V» оказалась способной противостоять британскому штамму, о чем я уже писал раньше и что в очередной раз подтвердил директор центра Гамалеи. Пройти вакцинацию легко и быстро. Вы можете обратиться лично в пункт вакцинации, а можете записаться в очередь вакцинации на сайте Госуслуг. Прививка будет сделана в выбранный вами день и в удобное время, - подчеркнул замминистра.