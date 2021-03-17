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В Калуге потекла крыша детской поликлиники в Турынино
На днях в Калуге затопило детскую поликлинику в Турынино.
- С потолка идет дождь, по всему коридору – ведра, - жаловались калужане в «ВКонтакте». - Потолок в больнице протекает уже давно. Три года назад был сделан ремонт, но примерно через полтора года «потопы» начались снова.
Ситуацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения Калужской области:
- К сожалению, проблема возникла из-за погодных условий. В данный момент течь устранена. Ситуация находится на контроле у нашего министерства и у администрации учреждения. Сейчас решается вопрос по капитальному ремонту кровли здания, в котором располагается медучреждение.
Напомним, новую поликлинику в Турынино обещали открыть еще в 2015 году. Многоэтажку, на первом этаже которой планировалось создать медучреждение, сдали два года назад, но поликлиники нет до сих пор.
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