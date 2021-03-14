В Калужской области новый памятник Николаю II установят в Ферзиково

В Калужской области вскоре появится еще один памятник Николаю II. Память последнего российского императора почтут в поселке Ферзиково. Об этом сообщил глава администрации Ферзиковского района Алексей ВОЛКОВ по итогам встречи с ректором КГУ Максимом КАЗАКОМ.

Они обсуждали сотрудничество Ферзиковского района и студентов в проведении краеведческого поиска и создания туристических маршрутов.

- Ключевым направлением взаимодействия станет реализация туристического проекта «Императорский маршрут», - рассказал Волков. - Николай II сделал запись в своем дневнике: «Уехали из Тулы в 6½ ч. На ночь остановились на ст. Ферзиково в Калужской губ. Было свежо и ясно». Принято решение о создании сквера и установки памятника Николаю II в поселке Ферзиково.

Напомним, в Калуге на территории Центрального парка культуры и отдыха бюст Николая II установили в середине 2016 года.