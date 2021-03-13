Как изменилась рождаемость в Калужской области через девять месяцев после самоизоляции

В Калужской области рождаемость в 2020 году практически повторила показатели 2019 года (8989 на 8997), а по количеству младенцев на 1000 жителей мы и вовсе немного превзошли предыдущие показатели. Но в январе 2021 года зафиксирован резкий спад в рождаемости – апрельская самоизоляция за девять месяцев до этого не поправила демографическую ситуацию.

В январе 2021 года в Калужской области родились 603 ребенка. Это на 15,4% меньше, чем в январе-2020, сообщает Калугастат.

В Калуге снижение составило 23,5% - с 302 до 231.

Количество рожденных в месяц детей в Калужской области за период с января 2020 года по январь 2021 года.

При этом выросла рождаемость в Боровском, Жиздринском, Жуковском, Износковском, Козельском, Куйбышевском, Медынском, Спас-Деменском, Сухиничском, Тарусском и Юхновском районах.

Наибольшее падение зафиксировано в Барятинском районе – с четырех младенцев в месяц до одного.