Известный певец Николай Расторгуев предложил установить памятник Людиновским подпольщикам

Макет памятника Людиновским подпольщикам.

Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай РАСТОРГУЕВ предложил установить в Калужской области новый памятник. Об этом он рассказал в среду, 10 марта, в Москве на встрече с губернатором Владиславом ШАПШОЙ.

- Патриотическая тема близка Николаю Вячеславовичу и в творчестве, и в общественной деятельности, он президент благотворительного фонда, - сообщил позже Шапша. - Подвиг Людиновских подпольщиков, молодых ребят, которые погибли смертью храбрых, приближая победу над фашистами, вдохновил Николая. При его участии были сняты художественный и документальный фильмы про героев-людиновцев. Николай поделился идеей установить в Калужской области памятник Людиновским подпольщикам.

Где может появиться такой памятник и в какие сроки, пока не уточняется.

Николай Расторгуев и Владислав Шапша.