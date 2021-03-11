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Известный певец Николай Расторгуев предложил установить памятник Людиновским подпольщикам
Макет памятника Людиновским подпольщикам.
Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай РАСТОРГУЕВ предложил установить в Калужской области новый памятник. Об этом он рассказал в среду, 10 марта, в Москве на встрече с губернатором Владиславом ШАПШОЙ.
- Патриотическая тема близка Николаю Вячеславовичу и в творчестве, и в общественной деятельности, он президент благотворительного фонда, - сообщил позже Шапша. - Подвиг Людиновских подпольщиков, молодых ребят, которые погибли смертью храбрых, приближая победу над фашистами, вдохновил Николая. При его участии были сняты художественный и документальный фильмы про героев-людиновцев. Николай поделился идеей установить в Калужской области памятник Людиновским подпольщикам.
Где может появиться такой памятник и в какие сроки, пока не уточняется.
Николай Расторгуев и Владислав Шапша.
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