В Калуге за неделю родились 87 детей

В Калуге за неделю, со 2 по 5 марта, в Калуге родились 87 детей – 45 девочек и 42 мальчика. Во вторник, 9 марта, об этом сообщили в городском управлении ЗАГС.

Самый маленький новорожденный весил 1500 граммов, самый большой – 4700 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 19 лет, самой старшей – 40 лет. Самому молодому папе – 18, старшему – 46.

Среди редких имен, которые зарегистрированы в Калуге в эти дни, в ЗАГСе отметили следующие – Адриан, Милолика, Эмма, Тихон, Богдана и Марта.

Также в Калуге со 2 по 6 марта сыграли 48 свадеб. Самым молодым невесте и жениху – 18 и 20 лет. Самой возрастной паре – 56 и 58 лет.